Стрелок из Страсбурга мог скрыться в Германии - МВД Франции

Пять человек задержаны полицией в ходе поисков стрелка из Страсбурга, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на госсекретаря в министерстве внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

Сам стрелявший пока находится в бегах, его поиски продолжаются, отмечает агентство. Л.Нуньес отметил, что нападавший мог покинуть Францию и перебраться в Германию.

Также Л.Нуньес опроверг сообщения СМИ о том, что вблизи Страсбургского собора проводится полицейская операция.

Как сообщалось, в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 13 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.