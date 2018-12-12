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Дальнее зарубежье 12.12.2018 12:37

Стрелок из Страсбурга мог скрыться в Германии - МВД Франции

Пять человек задержаны полицией в ходе поисков стрелка из Страсбурга, сообщает в среду агентство "Ассошиэйтед пресс" со ссылкой на госсекретаря в министерстве внутренних дел Франции Лорана Нуньеса.

Сам стрелявший пока находится в бегах, его поиски продолжаются, отмечает агентство. Л.Нуньес отметил, что нападавший мог покинуть Францию и перебраться в Германию.

Также Л.Нуньес опроверг сообщения СМИ о том, что вблизи Страсбургского собора проводится полицейская операция.

Как сообщалось, в результате стрельбы в Страсбурге три человека погибли и 13 получили ранения. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]