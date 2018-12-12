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Дальнее зарубежье 12.12.2018 14:03

Россия намеренно обостряет ситуацию в Черном море - министр обороны Эстонии

Целью России в Черном море является создание напряженной обстановки и такой ситуации, которая может довести до ее эскалации, заявил министр обороны Эстонии Юри Луйк (Juri Luik), находящийся с визитом в Турции.

"Деятельность России в Керченском проливе значительно ухудшила ситуацию с безопасностью в регионе и важно, чтобы государства Запада не теряли бдительность в отношении происходящего", - призвал Ю.Луйк на встрече с министром обороны Турции Хулуси Акаром (Hulusi Akar), сообщили в среду "Интерфаксу" в пресс-службе министерства обороны Эстонии.

По его словам, "явной целью России является раскручивание напряженности и создание ситуации, которая может привести к эскалации".

"При этом Турции как члену НАТО принадлежит важная роль в обеспечении стабильности и у нее уникальный обзор происходящего на Черном море", - подчеркнул Ю.Луйк.

На встрече с председателем парламента Турции Бинали Йылдырымом (Binali Yldirim) и председателем парламентской комиссии по государственной обороне Исметом Йылмазом (Ismet Yilmaz) было отмечено, что Россия своими последними шагами усилила напряженность в регионе и целью Турции в нынешней ситуации является деэскалация украинско-российских отношений с тем, чтобы избежать угрозы еще большего столкновения.

Стороны также обсудили вопросы безопасности в Черном море, в Сирии и других государствах региона, а также оборонного сотрудничества, отношений Турции с НАТО, Европейским союзом, США и России.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, МИНОБОРОНЫ, РОССИЯ, АЗОВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]