Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9254 RUR   0.0256 GBR   2.1261 TRY   0.317

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 10° 14 Дек 10° 15 Дек

Внешняя политика 12.12.2018 12:40

Баку стал платформой для контактов между руководством Генштаба РФ и НАТО – МИД Азербайджана

Организация встречи между глава генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти в Баку является показателем высоко доверия к Азербайджану, считает заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

«Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами. Наряду с этим, отношения Баку с Вашингтоном также носят стратегический характер. Выбор Азербайджана платформой для проведения подобных встреч высокого уровня и обсуждения на них важных вопросов является показателем высоко доверия каждой из сторон»,- заявил Х.Халафов журналистам в среду.

Как сообщалось ранее, встреча В.Герасимова и К.Скапаротти состоится 12 декабря в Баку.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РФ, НАТО, ВСТРЕЧА


Похожие новости


Глава Генштаба РФ встретится 12 декабря в Баку с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Россия и НАТО могут сотрудничать в сфере разминирования в Афганистане - Расмуссен

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]