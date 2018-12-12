Баку стал платформой для контактов между руководством Генштаба РФ и НАТО – МИД Азербайджана

Организация встречи между глава генштаба вооруженных сил России Валерия Герасимова с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе (SACEUR) Кертисом Скапаротти в Баку является показателем высоко доверия к Азербайджану, считает заместитель министра иностранных дел Халаф Халафов.

«Азербайджан и Россия являются стратегическими партнерами. Наряду с этим, отношения Баку с Вашингтоном также носят стратегический характер. Выбор Азербайджана платформой для проведения подобных встреч высокого уровня и обсуждения на них важных вопросов является показателем высоко доверия каждой из сторон»,- заявил Х.Халафов журналистам в среду.

Как сообщалось ранее, встреча В.Герасимова и К.Скапаротти состоится 12 декабря в Баку.

Ф.Исазаде