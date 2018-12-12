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Внешняя политика 12.12.2018 12:42

Глава МИД Турции примет участие в СМИД ОЧЭС в Азербайджане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 14 декабря посетит с рабочим визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

«М.Чавушоглу примет участие на 39-ом заседании СМИД ОЧЭС, которое состоится 14 декабря в Баку»,- отмечается в сообщении МИД Турции.

Ф.Исазаде

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Тэги: ТУРЦИЯ, МИД, ВИЗИТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]