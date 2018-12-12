Глава МИД Турции примет участие в СМИД ОЧЭС в Азербайджане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 14 декабря посетит с рабочим визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.

«М.Чавушоглу примет участие на 39-ом заседании СМИД ОЧЭС, которое состоится 14 декабря в Баку»,- отмечается в сообщении МИД Турции.

Ф.Исазаде