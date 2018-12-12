Глава МИД Турции примет участие в СМИД ОЧЭС в Азербайджане

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу 14 декабря посетит с рабочим визитом Азербайджан, сообщает пресс-служба турецкого внешнеполитического ведомства.
«М.Чавушоглу примет участие на 39-ом заседании СМИД ОЧЭС, которое состоится 14 декабря в Баку»,- отмечается в сообщении МИД Турции.
Ф.Исазаде
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»