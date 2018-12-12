Торгово-экономические отношения РФ с ЕС переживают ренессанс, несмотря на санкционную историю - Орешкин

Рост торговли между РФ и ЕС в последние два года и инвестиционного сотрудничества указывает на ренессанс отношений, несмотря на санкционную тематику, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин на встрече с представителями Ассоциации европейского бизнеса в России в среду в Москве.

"Если посмотреть просто на цифры, то на самом деле сейчас отношения России и Европы во многом переживают некий ренессанс. Если мы посмотрим на торговлю, то уже второй год подряд десятки процентов роста взаимного товарооборота. Если мы посмотрим на инвестиционную динамику, то мы увидим, что сейчас российскими компаниями на территории Европы реализуется целый набор крупнейших инвестиционных проектов - это и "Северный поток-2", и строительство атомных электростанций в Венгрии, Финляндии, активно развиваются проекты приграничного сотрудничества между РФ и ЕС", - сказал министр.

При этом министр подчеркнул, что Европа во взаимоотношениях с Россией могла бы быть "еще на более высоком уровне, если бы не события последних лет".

"Важно всегда посмотреть назад и понять, к чему привела ситуация 2014-2015 годов. Понятно, что наиболее пострадавшим бизнесом как раз оказался европейский, в то время как Америка таким образом выстроила всю эту санкционную историю, чтобы американские компании получили конкурентное преимущество перед европейскими", - отметил М.Орешкин.

"Все время привожу пример с европейскими банками, которые до 2014 года очень активно инвестировали в российскую экономику, кредитовали российский бизнес, зарабатывали очень существенные объёмы прибыли на российском направлении. В итоге американцы, введя финансовые санкции, зарубили этот бизнес европейцев", - пояснил он, добавив, что у самих американских банков такого бизнеса на этом направлении не было.

"Яркий пример - ЕБРР, который изначально создавался для того, чтобы в первую очередь кредитовать проекты в России. Очень успешно в России работал, зарабатывал большую прибыль, имел очень низкий объём просроченных кредитов. Потеряв основную цель своего существования, начал судорожно искать, чем бы ему заняться. Та страна, которую он выбрал в последние несколько лет, - это Турция. Сейчас по тому портфелю, который есть в Турции, конечно же, ЕБРР будет получать очень серьезные убытки. Это ещё раз доказывает, что вся эта санкционная история - это прямой удар по европейскому бизнесу, выбивание европейских компаний, европейских банков с тех рынков, где европейские партнеры были на несколько шагов впереди американцев", - сказал описал М.Орешкин.

"Это касается не только финансового сектора. Здесь можно этот рассказ продолжать, потому что было очевидно, что Америка, которая имеет очень низкий объём экономических торговых взаимоотношений с Россией, практически не получит прямого удара по взаимной торговле. Причем по тем секторам, которые важны Америке, никаких санкций наложено не было", - подчеркнул министр.

"Россия и Европа переживают ренессанс во взаимоотношениях, главное его не испортить. Главное поддерживать те позитивные тенденции, которые есть. Главное поддерживать сотрудничество с тем бизнесом, который работает в России, который работает с Россией", - заключил он.