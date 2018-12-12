Туск соболезнует в связи с жертвами атаки в Страсбурге

Председатель Европейского совета Дональд Туск выразил в среду соболезнования в связи с гибелью людей в результате нападения в Страсбурге.
"Все мои мысли о жертвах атаки вчера вечером в Страсбурге, а также об их семьях. Мы все остаемся едиными с Францией в этом новом испытании", - написал Д.Туск в своем "Твиттере".
В результате нападения в Страсбурге пострадали 13 человек, три человека погибли, сообщили ранее в среду в префекте региона Гранд-Эст.
"По предварительным данным, жертвами стали 16 человек: три человека погибли, восемь получили тяжелые ранения, пятеро - легкие", - говорится в сообщении префектуры.
Как сообщалось, личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.
Поиск стрелка, бежавшего с места преступления, продолжается. В нем участвуют 350 полицейских и жандармов.
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