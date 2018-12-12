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Регион 12.12.2018 12:55

Спецслужба Армении требует ареста экс-вице-премьера Геворкяна

Специальная следственная служба Армении направила в суд ходатайство об аресте бывшего вице-премьера республики Армена Геворкяна.

"В суд направлено ходатайство об аресте А.Геворкяна", - сказали в среду "Интерфаксу" в следственной службе.

Подробности дела в ведомстве не сообщили.

Между тем, по данным местных СМИ, А.Геворкян обвиняется по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений полиции и демонстрантов погибли десять человек.

В августе 2018 года против А.Геворкяна было выдвинуто обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия и следствию.

"Когда противники Сержа Саргсяна оспаривали результаты президентских выборов 2008 года в Конституционном суде и КС должен был принять решение о законности решения Центральной избирательной комиссии, согласно публикациям в "Викиликс", было оказано давление на судью КС Валерия Погосяна", - заявлял председатель специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.

По его словам, согласно публикации в "Викиликс", судья обратился к сотрудникам посольства (предположительно США), заявив, что со стороны аппарата президента Армении Роберта Кочаряна на него оказывается давление.

"В результате проведенного нами следствия эта публикация в "Викиликс" была полностью обоснована. А.Геворкян и еще один чиновник через брата судьи пытались оказать на него давление, что им удалось, поскольку В.Погосян не принял участие в решении КС по результатам выборов", - отметил председатель специальной следственной службы Армении.

По словам С.Хачатряна, против А.Геворкяна выдвинуто обвинение по ч.3 ст.332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).

"Ему грозит лишение свободы до шести лет. В отношении А.Геворкяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметил С.Хачатрян.

45-летний А.Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении Роберте Кочаряне.

После этого в разные годы был вице-премьером, министром территориального управления, специальным представителем президента Армении по вопросам сотрудничества со странами СНГ, секретарем Совета национальной безопасности, руководителем аппарата президента Армении.

В апреле 2018 года после избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром А.Геворкян был назначен вице-премьером Армении.

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Тэги: АРМЕНИЯ, ВИЦЕ/ПРЕМЬЕР, АРЕСТ, ЗАПРОС


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