Спецслужба Армении требует ареста экс-вице-премьера Геворкяна

Специальная следственная служба Армении направила в суд ходатайство об аресте бывшего вице-премьера республики Армена Геворкяна.
"В суд направлено ходатайство об аресте А.Геворкяна", - сказали в среду "Интерфаксу" в следственной службе.
Подробности дела в ведомстве не сообщили.
Между тем, по данным местных СМИ, А.Геворкян обвиняется по делу о массовых беспорядках 1 марта 2008 года, когда в результате столкновений полиции и демонстрантов погибли десять человек.
В августе 2018 года против А.Геворкяна было выдвинуто обвинение в воспрепятствовании осуществлению правосудия и следствию.
"Когда противники Сержа Саргсяна оспаривали результаты президентских выборов 2008 года в Конституционном суде и КС должен был принять решение о законности решения Центральной избирательной комиссии, согласно публикациям в "Викиликс", было оказано давление на судью КС Валерия Погосяна", - заявлял председатель специальной следственной службы Армении Сасун Хачатрян.
По его словам, согласно публикации в "Викиликс", судья обратился к сотрудникам посольства (предположительно США), заявив, что со стороны аппарата президента Армении Роберта Кочаряна на него оказывается давление.
"В результате проведенного нами следствия эта публикация в "Викиликс" была полностью обоснована. А.Геворкян и еще один чиновник через брата судьи пытались оказать на него давление, что им удалось, поскольку В.Погосян не принял участие в решении КС по результатам выборов", - отметил председатель специальной следственной службы Армении.
По словам С.Хачатряна, против А.Геворкяна выдвинуто обвинение по ч.3 ст.332 УК Армении (вмешательство в какой бы то ни было форме в деятельность суда в целях воспрепятствования осуществлению правосудия).
"Ему грозит лишение свободы до шести лет. В отношении А.Геворкяна избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде", - отметил С.Хачатрян.
45-летний А.Геворкян в 2008 году занимал должность секретаря Совета национальной безопасности при президенте Армении Роберте Кочаряне.
После этого в разные годы был вице-премьером, министром территориального управления, специальным представителем президента Армении по вопросам сотрудничества со странами СНГ, секретарем Совета национальной безопасности, руководителем аппарата президента Армении.
В апреле 2018 года после избрания экс-президента Армении Сержа Саргсяна премьер-министром А.Геворкян был назначен вице-премьером Армении.
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