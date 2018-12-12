Мэй намерена выступить с обращением - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в ближайшее время собирается выступить с обращением, сообщают в среду британские СМИ со ссылкой на источник на Даунинг-стрит, 10.
Информации о содержании речи пока не поступало.
Однако о намерении Т.Мэй выступить стало известно после того, как глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Т.Мэй.
Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (22:00-00:00 ).
Согласно правилам правящей Консервативной партии, для того, чтобы инициировать голосование по выражению недоверия лидеру партии, 15% членов Консервативной партии в парламенте, лидером которой является Т.Мэй, должны написать письма главе комитета 1922 Г.Брэйди. Затем комитет рассматривает поступившие письма и решает, проводить или не проводить голосование. В настоящее время 15% членов - это 48 человек.
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