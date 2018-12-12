Нахчыванская Автономная Республика вновь стала лидером инвестиционного рейтинга

Нахчыванская Автономная Республика во второй раз победила в инвестиционном рейтинге экономических регионов Азербайджана за 2018 год, подготовленном Caspian Energy International Media Group при поддержке Caspian European Club. Об этом заявил первый заместитель председателя и главный исполнительный директор Caspian European Club Тельман Алиев.

Рейтинг, по словам Тельмана Алиева, продемонстрировал результаты экономических реформ и социальной политики регионов, проводимых в стране Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, и будет опубликован в очередном номере журнала Caspian Energy.

Тельман Алиев отметил, что в Нахчыванской Автономной Республике достигнуты значительные успехи в социально-экономической, научно-культурной, строительной, промышленной и сельскохозяйственной сферах, а также в сферах туризма, транспорта и коммуникаций, инфраструктуры, роста производства продукции и повышения уровня благосостояния населения. Он отметил, что благодаря достигнутым успехам обеспечен значительный рост экономического потенциала автономной республики. Свидетелями всего этого стали участники VI Международного «Caspian Energy Forum Nakhchivan–2018», который прошел 14 июня в Нахчыванском бизнес-центре с участием официальных лиц Нахчыванской Автономной Республики, руководителей и представителей ведущих азербайджанских компаний.

«Основная особенность рейтинга 2018 года – факт, что зависимость экономики Азербайджана от традиционных источников энергии неуклонно снижается. Все большее место в энергетических балансах регионов занимают альтернативные и возобновляемые источники. Нахчыванская Автономная Республика благодаря высокой выработке экологически чистой энергии, вновь переместился на первую строчку общего рейтинга Caspian Energy и стал его бесспорным лидером второй год подряд.

В этом году в рейтинге оценивались 11 экономических регионов Азербайджана (Абшеронский экономический район, Гянджа-Газахский экономический район, Шеки-Загатальский экономический район, Лянкяранский экономический район, Губа-Хачмазский экономический район, Низьменный (Аранский) экономический район, Верхне-Карабахский экономический район, Кяльбаджар-Лачинский экономический район, Нагорно-Ширванский экономический район, Нахчыванский экономический район). Регионы ранжировались по 18 параметрам, разбитым на шесть групп: социально-демографические характеристики, социально-экономическое положение, деловой климат, инфраструктура, комфортность и сельское хозяйство.

Тельман Алиев напомнил, что лидером среди регионов, получившим наивысший общий бал в 2016 году, был Гянджа-Газахский экономический район, в 2017 году – Нахчыванская Автономная Республика.

Caspian European Club,объединяющий в своих рядах свыше5000 компаний и организаций из 70 стран мира был создан в июне 2002 года при поддержке крупнейших нефтегазовых компаний, работающих в каспийско-черноморском регионеи при активном участииCaspianEnergy InternationalMediaGroup.

Основателем и первым Председателем Caspian European Club является Его Превосходительство Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.