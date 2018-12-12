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Дальнее зарубежье 12.12.2018 13:10

Дискуссии о лидерстве в Консервативной партии плохо отразятся на Brexit - Мэй

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что споры о руководстве в Консервативной партии поставят под угрозу сделку о Brexit.

"Дискуссии о лидерстве в Консервативной партии могут плохо отразятся на сделке по Brexit, это не отвечает интересам народа", - сказала Т.Мэй, выступая в среду перед журналистами после того, как было принято решение провести в партийном комитете голосование о доверии ей.

По ее словам, "смена руководства в партии может поставить под угрозу" будущее Великобритании и создать неопределенность.

"Теперь будет голосование о доверии мне как лидеру Консервативной партии. Я намерена выстоять на этом голосовании, используя все способы, которые у меня есть", - отметила Т.Мэй.

Ранее глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Т.Мэй.

Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (22:00-00:00).

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЭЙ, BREXIT, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]