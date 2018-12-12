Дискуссии о лидерстве в Консервативной партии плохо отразятся на Brexit - Мэй

Премьер-министр Тереза Мэй заявила, что споры о руководстве в Консервативной партии поставят под угрозу сделку о Brexit.

"Дискуссии о лидерстве в Консервативной партии могут плохо отразятся на сделке по Brexit, это не отвечает интересам народа", - сказала Т.Мэй, выступая в среду перед журналистами после того, как было принято решение провести в партийном комитете голосование о доверии ей.

По ее словам, "смена руководства в партии может поставить под угрозу" будущее Великобритании и создать неопределенность.

"Теперь будет голосование о доверии мне как лидеру Консервативной партии. Я намерена выстоять на этом голосовании, используя все способы, которые у меня есть", - отметила Т.Мэй.

Ранее глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Т.Мэй.

Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (22:00-00:00).