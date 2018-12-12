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Дальнее зарубежье 12.12.2018 13:25

Мэй заявила о намерении довести до конца Brexit, несмотря ни на что

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в среду заявила, что намерена завершить процедуру Brexit, несмотря на все трудности.

"Осуществить Brexit, за который проголосовали люди, построить страну для каждого - я полностью посвятила себя этим задачам с тех пор, как стала премьер-министром, и я готова завершить работу", - сказала она, выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, 10.

При этом она призвала проявить единство в связи с Brexit и ради интересов страны. По ее словам, выгодой от "раскола" могут воспользоваться лишь такие люди как глава оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбин.

Она подчеркнула, что вопрос о лидерстве в Консервативной партии не меняет фундаментальных принципов переговоров о Brexit.

Ранее глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Т.Мэй.

Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (22:00-24:00 ).

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Тэги: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, МЭЙ, BREXIT, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]