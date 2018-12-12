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Внешняя политика 12.12.2018 13:51

Баку и Тегеран облегчат процедуру прохождения гражданами двух стран государственной границы

Пограничники Азербайджана и Ирана расширят сотрудничество в сфере охраны госграницы, сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Азербайджана (ГПС).

Соответствующий протокол был подписан главой ГПС Эльчином Гулиевым и командующим пограничными войсками Ирана Касемом Резаи в Баку.

Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере охраны границы, упрощение перехода гражданами пограничных пропускных пунктов, а также обмен информацией по незаконной деятельности на госгранице, в том числе, незаконному обороту наркотических средств и нелегальной миграции и другим видам трансграничной преступности.

Ф.Исазаде

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ИРАН, ПОГРАНИЧНИКИ, СОТРУДНИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]