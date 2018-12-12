Баку и Тегеран облегчат процедуру прохождения гражданами двух стран государственной границы

Пограничники Азербайджана и Ирана расширят сотрудничество в сфере охраны госграницы, сообщает пресс-служба Государственной погранслужбы Азербайджана (ГПС).

Соответствующий протокол был подписан главой ГПС Эльчином Гулиевым и командующим пограничными войсками Ирана Касемом Резаи в Баку.

Документ предусматривает расширение сотрудничества в сфере охраны границы, упрощение перехода гражданами пограничных пропускных пунктов, а также обмен информацией по незаконной деятельности на госгранице, в том числе, незаконному обороту наркотических средств и нелегальной миграции и другим видам трансграничной преступности.

Ф.Исазаде