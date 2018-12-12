Местные власти вновь уточнили данные о погибших в Страсбурге

Жертвами стрельбы в Страсбурге, по последним данным, стали три человека, еще 13 человек получили ранения, сообщается в Twitter префекта региона Гранд-Эст.

В сообщении префектуры говорится, что последний пресс-релиз, в котором сообщалось о 2 погибших и 14 пострадавших следует считать недействительным.

Префектура ранее сообщала, что в Страсбурге в среду запрещено проведение демонстраций. Закрыты культурные и спортивные объекты, в частности, музеи и катки. В то же время, работа школ, лицеев и колледжей продолжается.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.