Россельхозбанк закрывает представительство в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

АО «Россельхозбанк» приняло решение о закрытии представительства в Азербайджане.

«В связи с закрытием представительства претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев», - отмечается в объявлении представительства.

Глава представительства Бахтияр Агаев сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что решение о закрытии было принято Наблюдательным Советом АО «Россельхозбанк».

«Сегодняшнее объявление о закрытии является началом процесса ликвидации представительства в Азербайджане. Согласно азербайджанскому законодательству этот процесс занимает минимум два месяца – максимум 12 месяцев, т.е. полностью этот процесс будет завершен в 2019 году. Мы уже представили все необходимые документы для закрытия представительства в Палату по надзору за финансовыми рынками (MBNP) и в министерство налогов», - подчеркнул Б.Агаев.

При этом он не стал уточнять причины закрытия представительства, отметив, что это не в его компетенции.

Представительство АО «Россельхозбанк» в Азербайджане зарегистрировано в марте 2010 года. Основными задачами представительства являлись: установление и развитие деловых связей с азербайджанскими финансовыми институтами и компаниями АПК для реализации совместных проектов; организация взаимодействия с государственными органами власти и международными организациями, находящимися в Азербайджане; продвижение и сопровождение в Азербайджане российских инвестиционных проектов; мониторинг реализации двусторонних и многосторонних соглашений, участником которых является АО «Россельхозбанк».

А.Азизов