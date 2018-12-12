Россельхозбанк закрывает представительство в Азербайджане - ОБНОВЛЕНО

АО «Россельхозбанк» приняло решение о закрытии представительства в Азербайджане.
«В связи с закрытием представительства претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев», - отмечается в объявлении представительства.
Глава представительства Бахтияр Агаев сообщил агентству «Интерфакс-Азербайджан», что решение о закрытии было принято Наблюдательным Советом АО «Россельхозбанк».
«Сегодняшнее объявление о закрытии является началом процесса ликвидации представительства в Азербайджане. Согласно азербайджанскому законодательству этот процесс занимает минимум два месяца – максимум 12 месяцев, т.е. полностью этот процесс будет завершен в 2019 году. Мы уже представили все необходимые документы для закрытия представительства в Палату по надзору за финансовыми рынками (MBNP) и в министерство налогов», - подчеркнул Б.Агаев.
При этом он не стал уточнять причины закрытия представительства, отметив, что это не в его компетенции.
Представительство АО «Россельхозбанк» в Азербайджане зарегистрировано в марте 2010 года. Основными задачами представительства являлись: установление и развитие деловых связей с азербайджанскими финансовыми институтами и компаниями АПК для реализации совместных проектов; организация взаимодействия с государственными органами власти и международными организациями, находящимися в Азербайджане; продвижение и сопровождение в Азербайджане российских инвестиционных проектов; мониторинг реализации двусторонних и многосторонних соглашений, участником которых является АО «Россельхозбанк».
А.Азизов
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»