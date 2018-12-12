Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в январе-сентябре сократились на 2,5%, пассажиров – увеличились на 6,5%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в январе-сентябре 2018 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2,5% - до 451 млн 240,6 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.
«При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 133 млн 520,5 тыс. манатов, что на 12,2% ниже показателя за январь-сентябрь 2017 года», – отметили в Госкомстате.
Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за январь-сентябрь 2018 года составили 101 млн 779,8 тыс. манатов (рост на 6,5%).
Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2018 года по TRACECA через Азербайджан было перевезено 39 млн 195,3 тыс. тонн грузов, в том числе 7 млн 75 тыс. тонн или 18% транзитных.
Объем пассажироперевозок по TRACECA в январе-сентябре 2018 года составил 261 млн 500,8 тыс. человек.
Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).
Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.
Н.Аббасова
Алиев и Герасимов отмечают успешное военно-техническое сотрудничество Баку и Москвы
Баку и Тегеран облегчат процедуру прохождения гражданами двух стран государственной границы
Air France впервые возглавит женщина - СМИ
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
Космический корабль "Федерация" сможет летать в космос до десяти раз - РКК "Энергия"
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
Трамп обещает за месяц очистить Ирак и Сирию от ИГИЛ
Два человека погибли при стрельбе в Страсбурге, уточнили местные власти
Арестованный глава охраны экс-президента Армении Саргсяна готов отдать государству $6 млн
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
Bakcell наградила школьников победивших в конкурсе
Нахчыванская Автономная Республика вновь стала лидером инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»