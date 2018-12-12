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Транспорт и связь 12.12.2018 14:34

Доходы Азербайджана от перевозки грузов по TRACECA в январе-сентябре сократились на 2,5%, пассажиров – увеличились на 6,5%

Доходы Азербайджана от перевозки грузов в рамках Евроазиатского транспортного коридора (TRACECA) в январе-сентябре 2018 года сократились по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 2,5% - до 451 млн 240,6 тыс. манатов, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Госкомитете по статистике.

«При этом доходы Азербайджана от перевозки по данному транспортному коридору транзитных грузов за отчетный период составили 133 млн 520,5 тыс. манатов, что на 12,2% ниже показателя за январь-сентябрь 2017 года», – отметили в Госкомстате.

Доходы Азербайджана от перевозки пассажиров по Евроазиатскому транспортному коридору за январь-сентябрь 2018 года составили 101 млн 779,8 тыс. манатов (рост на 6,5%).

Ранее сообщалось, что за январь-сентябрь 2018 года по TRACECA через Азербайджан было перевезено 39 млн 195,3 тыс. тонн грузов, в том числе 7 млн 75 тыс. тонн или 18% транзитных.

Объем пассажироперевозок по TRACECA в январе-сентябре 2018 года составил 261 млн 500,8 тыс. человек.

Транспортный коридор Европа-Кавказ-Азия (Программа Евросоюза TRACECA) соединяет Франкфурт (Германия) с Шанхаем (Китай).

Участниками программы являются: Азербайджан, Армения, Грузия, Болгария, Румыния, Украина, Молдова, Турция, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, Киргизия, Афганистан.

Н.Аббасова

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Тэги: TRACECA, ДОХОДЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]