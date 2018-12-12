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Регион 12.12.2018 14:52

Турецкая военная операция начнется в Сирии к востоку от Евфрата - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что "через несколько дней" турецкие военные начнут операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат.

"Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата", - приводит газета "Хюрриет" слова Р.Т.Эрдогана.

Президент пояснил, что подобные действия будут способствовать политическому решению кризиса в Сирии.

"Хюрриет" в свою очередь напоминает, что 11 декабря Пентагон объявил о размещение наблюдательных постов на севере Сирии с целью предотвратить столкновения между турецкой армией и поддерживаемым США курдским ополчением. Ранее Анкара обращалась с призывом к Вашингтону не предпринимать этот шаг, добавляет газета.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]