Турецкая военная операция начнется в Сирии к востоку от Евфрата - Эрдоган

Президент Турции Реджеп Таийп Эрдоган заявил, что "через несколько дней" турецкие военные начнут операцию на сирийской территории восточнее реки Евфрат.
"Настало время воплотить в жизнь наше решение искоренить террористические группы к востоку от Евфрата", - приводит газета "Хюрриет" слова Р.Т.Эрдогана.
Президент пояснил, что подобные действия будут способствовать политическому решению кризиса в Сирии.
"Хюрриет" в свою очередь напоминает, что 11 декабря Пентагон объявил о размещение наблюдательных постов на севере Сирии с целью предотвратить столкновения между турецкой армией и поддерживаемым США курдским ополчением. Ранее Анкара обращалась с призывом к Вашингтону не предпринимать этот шаг, добавляет газета.
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К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»