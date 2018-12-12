Air France впервые возглавит женщина - СМИ

Генеральным директором Air France, французского подразделения крупнейшего авиаперевозчика Европы, впервые станет женщина, передает радиоканал Europe 1 со ссылкой на информированные источники.

По их словам, компанию может возглавить исполнительный вице-президент Air France по работе с клиентами Анн Ригейл (Anne Rigail). Ее кандидатура была представлена совету директоров Air France в среду.

Новый CEO Air France-KLM Бен Смит подбирает новую команду топ-менеджеров под себя, пишет La Tribune.

В апреле CEO и глава совета директоров Air France-KLM Жан-Марк Жанайяк поставил свои должности на кон в переговорах об условиях оплаты труда с работниками, чтобы предотвратить дальнейшие забастовки. В мае он покинул авиакомпанию после того, как сотрудники Air France проголосовали против предложенного руководством варианта соглашения.

Поиски преемника затянулись до августа, в результате Б.Смит, гражданин Канады, стал первым иностранцем во главе Air France-KLM.

В сентябре ушел в отставку гендиректор Air France Франк Тернер, и последние месяцы Б.Смит совмещает обязанности CEO французского подразделения и группы компаний в целом.

49-летняя А.Ригейл закончила Горную школу Парижа. С 1991 года она работала в Air Inter, с 1996 года - в Air France. Последние годы также входит в правление авиаперевозчика.

После назначения А.Ригейл будет отвечать за переговоры с пилотами, основной французский профсоюз которых также недавно сменил руководителя, и бортпроводниками. Целый ряд забастовок персонала Air France в этом году отрицательно сказался на финансовых результатах всей группы компаний и ее капитализации.

Акции Air France-KLM подорожали на 1,4% в среду. С начала года капитализация компании сократилась почти на треть.