Арестованный глава охраны экс-президента Армении Саргсяна готов отдать государству $6 млн

Содержащийся под арестом бывший первый замначальника Службы госохраны, глава охраны экс-президента Армении Сержа Саргсяна генерал-майор Вачаган Казарян готов передать государству $6 млн, в законном происхождении которых сомневаются следственные органы.

"Я и моя семья представили следственному органу все источники финансовых средств, которые уже на протяжении десяти лет находятся на моих банковских счетах и счетах моей жены, а также происхождение обнаруженных наличных денег. Их существенная часть принадлежит бизнесмену и меценату, проживающему за рубежом моему другу, имя которого раскрывать считаю нецелесообразным", - говорится в заявлении В.Казаряна, распространенном в среду.

"Эти суммы полностью законны, и получены еще до появления в УК статьи о незаконном обогащении", - подчеркнул он.

По его словам, различные госорганы по указанию следственной службы с целью конфискации этих финансовых средств в пользу государства "пытаются связать мою семью с разными компаниями, где осуществляются налоговые проверки, а счета моих родственников оказались под незаконным арестом".

"Думаю, этим связана субъективная позиция следственных органов, которые отказываются освободить меня под залог. Вне зависимости от всего, мы готовы передать эти финансовые средства - около $6 млн государству для осуществления программ по укреплению Армении и Карабаха или на другие государственные нужды", - отметил В.Казарян.

Как сообщалось, суд общей юрисдикции Еревана в среду отказался освободить В.Казаряна под залог.

Ранее Специальная следственная служба (ССС) Армении возбудила уголовное дело в отношении В.Казаряна и его супруги Рузанны Бегларян по статье "легализация доходов, полученных незаконным путем в особо крупных размерах".

В ноябре Кассационный суд Армении удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры республики, выступавшей против освобождения под залог В.Казаряна, который обвиняется также в незаконном обогащении.

В июле Апелляционный суд Армении удовлетворил ходатайство адвокатов об изменении меры пресечения В.Казаряну с ареста на подписку о невыезде при выплате залога в размере 1 млрд драмов (около $2,1 млн).

В.Казарян был арестован в конце июня.