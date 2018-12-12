Польский премьер просит депутатов сейма высказаться о доверии его правительству

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду обратился к председателю сейма (верхняя палата польского парламента) Мареку Кухиньскому с просьбой провести голосование о доверии его правительству.

"Я обращаюсь к маршалу (председателю) сейма с предложением о вотуме доверия правительству, чтобы верхняя палата смогла выразить мнение о необходимости продолжения программы реформ", - цитирует слова премьера польское радио.

"Это важно, поскольку завтра и послезавтра будет заседание Европейского Совета, и очень важно, чтобы на этом заседании я был уверен в том, что у правительства есть мандат, что парламентское большинство поддерживает правительство" - добавил М.Моравецкий.

Сразу вслед за просьбой главы правительства председатель сейма объявил перерыв.