Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9254 RUR   0.0256 GBR   2.1261 TRY   0.317

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 10° 14 Дек 10° 15 Дек

Дальнее зарубежье 12.12.2018 16:05

Польский премьер просит депутатов сейма высказаться о доверии его правительству

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий в среду обратился к председателю сейма (верхняя палата польского парламента) Мареку Кухиньскому с просьбой провести голосование о доверии его правительству.

"Я обращаюсь к маршалу (председателю) сейма с предложением о вотуме доверия правительству, чтобы верхняя палата смогла выразить мнение о необходимости продолжения программы реформ", - цитирует слова премьера польское радио.

"Это важно, поскольку завтра и послезавтра будет заседание Европейского Совета, и очень важно, чтобы на этом заседании я был уверен в том, что у правительства есть мандат, что парламентское большинство поддерживает правительство" - добавил М.Моравецкий.

Сразу вслед за просьбой главы правительства председатель сейма объявил перерыв.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ПРЕМЬЕР, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ПРОСЬБА


Похожие новости


Польский премьер призвал Европарламент по-новому взглянуть на европейскую интеграцию Премьер Украины поручил помочь Польше с поставками электроэнергии Премьер Польши не собирается в Москву на празднование 9 мая - ТВ Премьер Польши призывает самым серьезным образом относиться к конфликту на востоке Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]