ФРГ не будет повышать уровень угрозы терроризма в связи с ЧП в Страсбурге

Ситуация с безопасностью в Германии после стрельбы на рождественской ярмарке в Страсбурге не изменилась, уровень угрозы пока остается по-прежнему высоким, и необходимости его повышать нет, заявила представитель МВД ФРГ Элеоноре Петерманн.

"Ситуация с безопасностью не изменилась. Рождественские рынки охраняется усиленно, как и прежде... В настоящее время нет повода ужесточать эту меру или отказываться от посещения рождественской ярмарки", - сказала она.

В 2016 году на площади Брайтшайдплатц в Берлине у знаменитой полуразрушенной Мемориальной церкви кайзера Вильгельма грузовик протаранил рождественскую ярмарку. 12 человек погибли, 48 были госпитализированы. Власти Германии заявили, что это был теракт. Объявленный в розыск 24-летний тунисец Анис Амри, который управлял грузовиком, погиб в Италии в перестрелке с полицией.

После этого рождественские ярмарки в Германии получили усиленную охрану, и вокруг них стали ставить двухсторонние металлические решетки с мешками песка внутри - заграждения, способные предотвратить наезд грузовика.