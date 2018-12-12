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СНГ 12.12.2018 16:46

В Узбекистане довольны включением страны властями США в "список наблюдения" за соблюдением религиозных свобод

Государственный секретарь США Майкл Помпео своим решением вывел Узбекистан из так называемого "списка стран, вызывающих особую обеспокоенность" (СРС), тем самым признав значительные достижения страны в сфере обеспечения религиозных свобод, считают в Ташкенте.

"Данное решение стало вполне ожидаемым, ведь Узбекистан переживает исторический этап кардинальных реформ и преобразований, затрагивающих все аспекты жизни", - говорится в сообщении узбекского посольства в Вашингтоне, помещенном на официальном сайте МИД страны.

Согласно распространенному заявлению Госдепа, Узбекистан перемещен в список специального наблюдения для правительств, которые участвуют или терпимо относятся к "серьезным нарушениям религиозной свободы"

В дипмиссии отметили, что высокая оценка достижений Узбекистана в данной сфере со стороны Госдепартамента США впервые прозвучала в ходе министерской конференции по продвижению религиозных свобод, в которой принимала участие узбекская делегация, возглавляемая министром иностранных дел Абдулазизом Камиловым.

В последующем, в ходе визита в Узбекистан в сентябре посол США по особым поручениям Сэм Браунбэк имел возможность убедиться в реализации практических мер по обеспечению религиозных свобод, беспрецедентному освобождению тысяч лиц, осужденных за религиозные преступления, а также созданию институциональных механизмов по продвижению просвещенного Ислама, говорится в сообщении.

Указанные достижения были также обозначены в ходе состоявшихся 11 декабря по случаю обнародования решения Госдепартамента слушаний Хельсинской комиссии под председательством сенатора Роджера Уикера.

Открывая слушания, Р.Уикер заявил, что под руководством президента Шавката Мирзиеева Узбекистан стал единственной страной из данного списка, который "стремится к выполнению своих международных обязательств и предпринимает существенные меры для проведения необходимых реформ".

Выступивший с докладом посол Сэм Браунбэк подчеркнул, что "новое руководство Узбекистана действительно привержено процессу преобразований и в стране достигнут существенный прогресс не только в сфере религиозных свобод, но и в сфере принудительного труда и в целом прав человека".

К значимым достижениям страны посол отнес принятие "дорожной карты" с целью реализации рекомендаций спецдокладчика ООН по вопросу о свободе религий и убеждений Ахмада Шахида, помилование и вывод из так называемых "черных списков" тысяч заключенных, осужденных по религиозным мотивам, регистрацию десятка религиозных организаций и упрощение соответствующих процедур.

Комментируя решение Госдепартамента, глава Института глобального вовлечения Крис Сайпл отметил, что "вывод Узбекистана из списка CPC своевременное и правильное решение. Это результат существенного прогресса в Узбекистане.

"В 20-летней истории деятельности Офиса по религиозным свободам Госдепартамента США только две страны выведены из подобного списка: Вьетнам и теперь Узбекистан", - сказал он.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, МИД, США, РЕЛИГИЯ


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