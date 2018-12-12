Более 100 членов Консервативной партии пообещали поддержать Мэй в голосовании о доверии - СМИ

Больше 100 членов британского парламента, представляющих Консервативную партию, пообещали поддержать премьер-министра Великобритании Терезу Мэй на голосовании о доверии, сообщает в среду британский телеканал "Скай ньюс".
"Источники "Скай" сообщают, что, как минимум, 107 консерваторов из палаты общин публично пообещали поддержать Терезу Мэй на голосовании о доверии сегодня вечером", - сообщает телеканал в Twitter.
Ранее глава комитета 1922 Грэм Брэйди объявил о том, что депутаты Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Т.Мэй. Это произошло после того, как число писем о недоверии Т.Мэй, поданных консерваторами, достигло необходимых 48 штук.
Голосование должно пройти между 18:00 и 20:00 по местному времени (21:00-23:00 мск), голоса обещают посчитать немедленно.
После этого Т.Мэй выступила с обращением, в ходе которого она заявила, что намерена выстоять в голосовании и предупредила о негативных последствиях смены лидера партии для Великобритании в период Brexit.
Британскому премьеру понадобится 158 голосов, то есть простое большинство плюс один голос, чтобы сохранить лидерство в партии. В случае победы Т.Мэй получит иммунитет на один год, и ей нельзя будет выражать недоверие. Если Т.Мэй не наберет необходимого количества голосов, то глава комитета 1922, проконсультировавшись с премьером, назначит дату первого раунда выборов нового лидера партии.
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