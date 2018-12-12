Берлин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Страсбурге

Представитель правительства Германии Штеффен Зайберт в среду от имени руководства страны выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Страсбурге в ходе инцидента на рождественском базаре.
"Хочу от имени канцлера и федерального правительства хотел бы выразить французскому народу глубокие соболезнования", - сказал Ш.Зайберт журналистам в Берлине.
По его словам, представители немецких структур безопасности и полиции находятся "в готовности" и "поддерживают французских коллег".
Стрельба в Страсбурге произошла накануне вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в преступлениях, не связанных с терроризмом.
Полиция и жандармы продолжают поиски преступника. Известно, что он ранен в руку, и не исключено, что ему, возможно, удалось покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.
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