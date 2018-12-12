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Дальнее зарубежье 12.12.2018 17:18

Германия разработала правила переходного периода для финсектора после Brexit

Правительство Германии одобрило проект закона, который позволит избежать паники и неразберихи на финансовых рынках в том случае, если Великобритания выйдет из Европейского союза без согласования преференциальных условий доступа к единому рынку (no-deal Brexit).

Как заявил представитель правительства агентству Bloomberg, закон позволит Федеральному управлению по надзору за финансовым сектором (BaFin) ФРГ устанавливать требования для финансовых организаций на переходный период в случае такого варианта Brexit.

При этом зарегистрированные в Великобритании финкомпании с незавершенными контрактами в Германии и ЕС смогут получить разрешение продолжить работу на срок до 21 месяца.

Решения будут приниматься в индивидуальном порядке.

Голосование по соглашению Лондона и Брюсселя об условиях Brexit в британском парламенте должно было пройти во вторник, но было отложено. Голосование должно состояться до 21 января.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, ПЕРЕХОД, ПРАВИЛА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]