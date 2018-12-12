Германия разработала правила переходного периода для финсектора после Brexit

Правительство Германии одобрило проект закона, который позволит избежать паники и неразберихи на финансовых рынках в том случае, если Великобритания выйдет из Европейского союза без согласования преференциальных условий доступа к единому рынку (no-deal Brexit).
Как заявил представитель правительства агентству Bloomberg, закон позволит Федеральному управлению по надзору за финансовым сектором (BaFin) ФРГ устанавливать требования для финансовых организаций на переходный период в случае такого варианта Brexit.
При этом зарегистрированные в Великобритании финкомпании с незавершенными контрактами в Германии и ЕС смогут получить разрешение продолжить работу на срок до 21 месяца.
Решения будут приниматься в индивидуальном порядке.
Голосование по соглашению Лондона и Брюсселя об условиях Brexit в британском парламенте должно было пройти во вторник, но было отложено. Голосование должно состояться до 21 января.
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