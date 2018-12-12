Европа должна быть решительной и непреклонной в борьбе с корнями терроризма - генсек СЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд осудил совершенный в минувший вторник теракт в Страсбурге и выразил поддержку властям Франции в защите населения страны.
"В то время когда мы начинаем ощущать комфорт от того, что число террористических актов сокращается, вчерашние убийства служат нам болезненным напоминанием о том, что угроза терроризма в Европе остается серьезной и что теракты могут произойти в любое время", - говорится в заявлении Т.Ягланда, переданном в среду в агентство "Интерфакс" пресс-службой Совета Европы.
"Наши симпатии на стороне жителей Страсбурга и мы выражаем солидарность с принимающей нас страной - Францией и с этим великим городом. Позвольте мне выразить полную поддержку французским властям, которые продолжают делать все от них зависящее для защиты живущих там людей, международного сообщества и граждан со всей Европы, которые посещают это историческое место", - подчеркнул генсек СЕ.
"Мы должны проявлять решительность и непреклонность в борьбе с терроризмом и корнями терроризма. Работа, которую мы делаем в Совете Европы по предотвращению радикализации и борьбе с экстремизмом, важна как никогда", - говорится в заявлении
Накануне вечером неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате погибли три человека и еще 13 получили ранения.
Азербайджан продолжит покупать российское вооружение – депутат
Начальники Генштабов Азербайджана и РФ обменялись мнениями по перспективам ВТС
Нахчыван и Карабах являются неотъемлемой частью Азербайджана – российский политолог
Цены на нефть сократили рост на данных Минэнерго США, Brent на уровне $60,54 за баррель
Госкомстат Азербайджана направит 10 млн манатов на ремонт административного здания
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал метанола на $23 млн
Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25%
Air France впервые возглавит женщина - СМИ
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»
Bakcell наградила школьников победивших в конкурсе
Нахчыванская Автономная Республика вновь стала лидером инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»