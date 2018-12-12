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Дальнее зарубежье 12.12.2018 17:32

Европа должна быть решительной и непреклонной в борьбе с корнями терроризма - генсек СЕ

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьорн Ягланд осудил совершенный в минувший вторник теракт в Страсбурге и выразил поддержку властям Франции в защите населения страны.

"В то время когда мы начинаем ощущать комфорт от того, что число террористических актов сокращается, вчерашние убийства служат нам болезненным напоминанием о том, что угроза терроризма в Европе остается серьезной и что теракты могут произойти в любое время", - говорится в заявлении Т.Ягланда, переданном в среду в агентство "Интерфакс" пресс-службой Совета Европы.

"Наши симпатии на стороне жителей Страсбурга и мы выражаем солидарность с принимающей нас страной - Францией и с этим великим городом. Позвольте мне выразить полную поддержку французским властям, которые продолжают делать все от них зависящее для защиты живущих там людей, международного сообщества и граждан со всей Европы, которые посещают это историческое место", - подчеркнул генсек СЕ.

"Мы должны проявлять решительность и непреклонность в борьбе с терроризмом и корнями терроризма. Работа, которую мы делаем в Совете Европы по предотвращению радикализации и борьбе с экстремизмом, важна как никогда", - говорится в заявлении

Накануне вечером неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате погибли три человека и еще 13 получили ранения.

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Тэги: СЕ, СТРАСБУРГ, ОСУЖДЕНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]