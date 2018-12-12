ОПЕК понизил оценку роста поставок нефти из не-ОПЕК в 2019г на 80 тыс. б/с

ОПЕК повысил оценку роста поставок нефти из стран, не входящих в организацию, в 2018 году на 170 тыс. баррелей в сутки, прогноз роста поставок на 2019 год понижен на 80 тыс. б/с, говорится в ежемесячном отчете картеля.
Теперь прогнозируется, что поставка нефти из стран не-ОПЕК вырастет в 2018 году на 2,5 млн б/с - до 60,03 млн б/с, при этом основными драйверами роста станут США, Канада, Россия и Казахстан, а Мексика и Норвегия продемонстрируют сильнейшее среди других падение производства.
В следующем году поставки нефти из не-ОПЕК вырастут на 2,16 млн б/с, подсчитал ОПЕК, - до 62,19 млн б/с. Понижение прогноза связано с объявленным сокращением добычи нефти в Канаде, а также новой сделкой стран ОПЕК+ о снижении нефтедобычи в первой половине 2019 года. Основными драйверами роста в следующем году станут США, Бразилия, Россия и Великобритания, Мексика и Норвегия продемонстрируют сильнейшее падение.
Согласно отчетам, ОПЕК повысила оценку роста поставок нефти из России в 2018 году на 90 тыс. б/с - до 11,33 млн б/с, в 2019 году добыча нефти в России, подсчитал ОПЕК, вырастет еще на 110 тыс. б/с - до 11,44 млн б/с. ОПЕК ожидает существенного роста добычи нефти и конденсата на таких проектах, как Уват, "Ванкорнефть", Мессояха и "Ямал СПГ".
При этом ОПЕК повысила оценку поставок нефти из США в 2018 году - на 80 тыс. б/с - до 16,54 млн б/с, а в 2019 году поставки нефти из США, как ожидается, вырастут на 90 тыс. б/с - до 18,24 млн б/с. Таким образом, оценка темпа роста поставок нефти из США повышена на 10 тыс. б/с.
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