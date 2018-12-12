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Дальнее зарубежье 12.12.2018 17:58

На рождественских ярмарках Берлина повышены меры безопасности

Полиция Берлина усиливает меры безопасности на рождественских рынках после стрельбы на ярмарке во французском городе Страсбурге, сообщило в среду издание "Тагесшпигель".

"Меры принимаются. Мы продолжаем обмениваться информацией с федеральным управлением уголовной полиции", - приводит издание слова представителя полиции.

Издание отмечает, что у страсбургского террориста могут быть какие-то связи в Берлине, однако полномасштабные меры приняты.

Соответствующие инструкции направлены в местные полицейские участки.

Стрельба в Страсбурге произошла накануне вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в преступлениях, не связанных с терроризмом.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника. Известно, что он ранен в руку, и не исключено, что ему, возможно, удалось покинуть территорию Франции и перебраться в Германию.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, ЯРМАРКИ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]