Начальники Генштабов Азербайджана и РФ обменялись мнениями по перспективам ВТС

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился 12 декабря в Баку с делегацией во главе с первым заместителем министра обороны Российской Федерации - начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Валерием Герасимовым.
«Н.Садыков отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на взаимном доверии и за последние годы достигли уровня стратегического партнерства», - отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.
Он также отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта на основе норм и принципов международного права.
В.Герасимов, в свою очередь, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне.
«Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспектив развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в сообщении.
В.Герасимов также выразил признательность руководству Азербайджана за организацию двусторонней встречи с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Кертисем Скапаротти в Баку.
Ф.Исазаде
Цены на нефть сократили рост на данных Минэнерго США, Brent на уровне $60,54 за баррель
Госкомстат Азербайджана направит 10 млн манатов на ремонт административного здания
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал метанола на $23 млн
Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25%
Air France впервые возглавит женщина - СМИ
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
Израильские военные обсудили в Москве механизм предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии
Меркель рассказала о деталях телефонного разговора с Путиным о Сирии
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»
Bakcell наградила школьников победивших в конкурсе
Нахчыванская Автономная Республика вновь стала лидером инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»