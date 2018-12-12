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Оборона 12.12.2018 16:08

Начальники Генштабов Азербайджана и РФ обменялись мнениями по перспективам ВТС

Первый заместитель министра обороны Азербайджана - начальник Генерального штаба Вооруженных сил генерал-полковник Наджмеддин Садыков встретился 12 декабря в Баку с делегацией во главе с первым заместителем министра обороны Российской Федерации - начальником Генерального штаба Вооруженных сил, генералом армии Валерием Герасимовым.

«Н.Садыков отметил, что сотрудничество между двумя странами построено на взаимном доверии и за последние годы достигли уровня стратегического партнерства», - отмечает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

Он также отметил, что армяно-азербайджанский, нагорно-карабахский конфликт является основной угрозой региональной безопасности. Начальник Генштаба подчеркнул важность достижения решения конфликта на основе норм и принципов международного права.

В.Герасимов, в свою очередь, подчеркнул важность с точки зрения расширения двусторонних отношений, а также военного и военно-технического сотрудничества, организации и проведения взаимных встреч военных представителей на высоком уровне.

«Стороны обсудили текущее состояние военного и военно-технического сотрудничества, перспектив развития связей в области военного образования, а также провели обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес», - подчеркивается в сообщении.

В.Герасимов также выразил признательность руководству Азербайджана за организацию двусторонней встречи с главнокомандующим Объединенными силами НАТО в Европе генералом Кертисем Скапаротти в Баку.

Ф.Исазаде

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Тэги: РОССИЯ, ВТС, ОБСУЖДЕНИЯ


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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]