Парламент Франции в четверг проголосует о вотуме недоверия правительству

Парламент Франции в четверг проведет голосование о вотуме недоверия правительству премьера Эдуара Филиппа, передает в среду агентство "Блумберг".
С инициативой такого голосования ранее выступил ряд левых партий.
Однако, отмечает "Блмуберг", голосование вряд ли завершится не в пользу правительства: так, партия президента Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" имеет 309 депутатов в 577-местной нижней палате парламента, и к тому же, в их союзниках числятся центристы, а это еще не менее 74 голосов. В то же время левые партии располагают лишь 62 мандатами.
В свою очередь Э.Филипп заявил, что перед голосованием он представит детальный план бюджета Франции на будущий год. Ранее он также выступил в поддержку экономических мер, предложенных Э.Макроном после серии протестов "желтых жилетов".
В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты".
В понедельник президент Франции Э.Макрон в телеобращении к народу объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.
Однако министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник в парламенте, заявил, что меры, объявленные Э.Макроном в ответ на массовые протесты, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро. По оценкам Ж.Дарманена, дефицит бюджета Франции в 2019 году может достичь 3,4% ВВП.
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