Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9254 RUR   0.0256 GBR   2.1261 TRY   0.317

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 10° 14 Дек 10° 15 Дек

Дальнее зарубежье 12.12.2018 17:42

Парламент Франции в четверг проголосует о вотуме недоверия правительству

Парламент Франции в четверг проведет голосование о вотуме недоверия правительству премьера Эдуара Филиппа, передает в среду агентство "Блумберг".

С инициативой такого голосования ранее выступил ряд левых партий.

Однако, отмечает "Блмуберг", голосование вряд ли завершится не в пользу правительства: так, партия президента Эмманюэля Макрона "Вперед, Республика!" имеет 309 депутатов в 577-местной нижней палате парламента, и к тому же, в их союзниках числятся центристы, а это еще не менее 74 голосов. В то же время левые партии располагают лишь 62 мандатами.

В свою очередь Э.Филипп заявил, что перед голосованием он представит детальный план бюджета Франции на будущий год. Ранее он также выступил в поддержку экономических мер, предложенных Э.Макроном после серии протестов "желтых жилетов".

В середине ноября во Франции начались масштабные акции протеста против повышения цен на топливо. Акции организовывались движением "Желтые жилеты".

В понедельник президент Франции Э.Макрон в телеобращении к народу объявил о ряде мер по улучшению социально-экономического положения населения. Так, он заявил, что со следующего года во Франции на 100 евро будет увеличен ежемесячный минимальный размер оплаты труда, предусмотрены меры по улучшению обеспечения пенсионеров, работа в сверхурочные часы будет оплачиваться без взимания налогов.

Однако министр по вопросам бюджета Франции Жеральд Дарманен, выступая во вторник в парламенте, заявил, что меры, объявленные Э.Макроном в ответ на массовые протесты, обойдутся бюджету страны в 10 млрд евро. По оценкам Ж.Дарманена, дефицит бюджета Франции в 2019 году может достичь 3,4% ВВП.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ФРАНЦИЯ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, ВОТУМ


Похожие новости


Французское правительство отменило запланированную встречу с "желтыми жилетами" Французский министр заявил об опасности для стабильности евро экономических планов правительственной коалиции Италии Состав нового правительства Франции планируется объявить во вторник во второй половине дня - радио Премьер Франции Вальс подал в отставку, новое правительство будет сформировано во вторник Вопрос о доверии правительству Франции будет вынесен на обсуждение парламента во вторник Манюэль Вальс может в среду объявить состав нового правительства Франции - СМИ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]