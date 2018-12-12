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Это интересно 12.12.2018 16:13

Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25%

Поставщики Apple Inc. могут перенести производство iPhone из Китая в другие страны, если американские пошлины на импорт произведенных в КНР смартфонов вырастут до 25%, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на информированные источники.

Однако сама компания пока не планирует менять географию производства.

Большинство iPhone для Apple собирает в Китае Hon Hai Precision Industry Co. (Foxconn), а затем их отгружают по всему миру.

До недавнего времени торговые споры США и Китая практически не затрагивали смартфоны. Однако в конце ноября президент США Дональд Трамп заявил The Wall Street Journal, что новые импортные пошлины на дополнительные категории товаров из КНР могут коснуться и продукции Apple, включая iPhone и MacBook.

В июне президентская администрация обещала Apple сделать исключение для ее продукции. Если же этого исключения не будет, компания будет вынуждена поднимать и без того высокие цены, что может означать ухудшение продаж и финансовых показателей.

По оценкам аналитиков RBC, пошлина на продукцию Apple на уровне 10% ухудшит прибыль на акцию всего на $1. Средний прогноз прибыли Apple на текущий фингод равен $13,32 на акцию.

Однако в случае пошлин на уровне 25% прибыль снизится на $2,5 в расчете на акцию, что будет весьма ощутимым ударом.

С лета уже действуют 25%-ные пошлины США на импорт из Китая товаров стоимостью $50 млрд в год (и ответные меры Пекина на них). С 24 сентября США ввели пошлины на китайские товары стоимостью $200 млрд по ставке 10% с намерением поднять ее до 25% с начала следующего года.

На встрече лидеров США и КНР в Буэнос-Айресе 1 декабря в ходе саммита G20 была достигнута договоренность, что США на 90 дней замораживают введение на китайские товары стоимостью $200 млрд таможенной пошлины в 25% вместо нынешней в 10%.

В течение 90 дней стороны должны заключить соответствующее торговое соглашение. Если этого не произойдет, то 25%-ные пошлины вступят в силу.

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Тэги: КИТАЙ, APPLE, ПРОИЗВОДСТВО, ПЕРСПЕКТИВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]