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Дальнее зарубежье 12.12.2018 16:18

В доме "страсбургского стрелка" нашли винтовку и гранату, задержаны четверо родственников - прокурор

В доме, в котором проживал стрелок из Страсбурга, в ходе обысков обнаружили оружие, сообщает в среду газета "Фигаро" со ссылкой на прокурора Парижа Реми Эйтца.

По его словам, в доме имелись граната, малокалиберная винтовка, четыре ножа, включая два охотничьих, а также боеприпасы.

Оружие обнаружили в доме еще во вторник утром, когда полиция, в рамках расследования дела об убийстве, хотела задержать стрелка.

Прокурор заявил, что четверо родственников подозреваемого задержаны, и в настоящее время находятся под стражей. Ранее газета "Фигаро" сообщала, что полиция задержала двоих братьев стрелка.

В местах, которые часто посещал стрелок, проведены обыски.

Прокурор уточнил, что в результате нападения погибли два человека, а еще один человек скончался позже.

Стрельба в Страсбурге произошла во вторник вечером. Личность стрелка установлена. По словам главы МВД Кристофа Кастанера, речь идёт о человеке, который во Франции и ФРГ был ранее признан виновным в не связанных с терроризмом преступлениях. СМИ называют задержанного Шерифом Шекатом.

Госсекретарь в министерстве внутренних дел Франции Лоран Нуньес сообщал, что в ходе операции по поимке преступника были задержаны пять человек, сам стрелок мог покинуть территорию Франции и направиться в Германию.

Полиция и жандармы продолжают поиски преступника.

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Тэги: ФРАНЦИЯ, СТРАСБУРГ, СТРЕЛОК, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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