ЕС не собирается менять соглашение по Brexit- Меркель

Евросоюз не собирается вносить изменения в текст договора по выходу Великобритании из Евросоюза, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы не собираемся менять соглашение по выходу", - сказала А.Меркель в среду, выступая в парламенте ФРГ.

Выступление канцлера посвящено предстоящему 13-14 декабря саммиту ЕС в Брюсселе.