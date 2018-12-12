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Дальнее зарубежье 12.12.2018 16:19

ЕС не собирается менять соглашение по Brexit- Меркель

Евросоюз не собирается вносить изменения в текст договора по выходу Великобритании из Евросоюза, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

"Мы не собираемся менять соглашение по выходу", - сказала А.Меркель в среду, выступая в парламенте ФРГ.

Выступление канцлера посвящено предстоящему 13-14 декабря саммиту ЕС в Брюсселе.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, BREXIT, СОГЛАШЕНИЕ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]