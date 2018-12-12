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Оборона 12.12.2018 16:26

Азербайджан продолжит покупать российское вооружение – депутат

Российские системы вооружений полностью отвечают требованиям Вооруженных сил Азербайджана, заявил заместитель председателя комитета по обороне, безопасности и борьбе с коррупцией Милли меджлиса (парламента) Айдын Мирзазаде.

«Азербайджан покупает российское вооружение, и я полностью согласен, я часто контактирую с военными, они довольны его качеством», - подчеркнул А.Мирзазаде в ходе видеомоста «Баку-Москва: восходящий тренд экономического сотрудничества».

По его словам, российское вооружение отличают соответствие современным требованиям и характеризуются недорогой ценой. «Они современны, недорогие и отвечают сегодня требованиям и потребностям азербайджанских Вооруженных сил. Думаю, что Азербайджан и дальше будет покупать российское вооружение для своих нужд», - отметил он.

«Азербайджанская система оружия очень интегрирована с российской, поскольку частично построены все на общей советской базе», - заявил, в свою очередь, генеральный директор Института политических исследований, политолог Сергей Марков.

В этом смысле, по его словам, российская система вооружения позволяет Азербайджану укрепить боеспособность и чувствовать более эффективно, в том числе, и в отношении региональных проблем.

С.Марков подчеркнул, что российское вооружение является лучшим в мире по соотношению цены к качеству. «У нас качество такое же, как у американцев, а цена несколько ниже. Сегодня продукция ВПК России является, без сомнений, лидером. Мы сегодня находимся на втором мире по продажам продукции ВПК в мире только потому, что американцы используют нерыночные политические методы», - сказал он.

По словам политолога, Вашингтон вынуждает своих союзников по НАТО покупать американское оружие на невыгодных для последних условиях.

Р.Бабаев

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Тэги: РОССИЯ, ОРУЖИЕ, ЗАКУПКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]