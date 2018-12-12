Азербайджану присвоен наивысший результат в СНГ и Европе в сфере гражданской авиации

Азербайджан получил наивысший результат в регионе СНГ и Европа в сфере гражданской авиации, говорится в сообщении Госагентства гражданской авиации (ГАГА).
«По результатам аудита, проведенного Международной организации гражданской авиации (ICAO), в ГАГА 2-11 июля, за последние два года достигнут прогресс на 23,3% в обеспечении соответствия гражданской авиации Азербайджана международным стандартам», - отмечается в информации.
Региональный директор регионального бюро ICAO по Европе и Северной Атлантике Луис Фонсека де Алмейда в ходе встречи 4-5 декабря в Париже с делегацией ГАГА отметил, что Азербайджан по данному прогрессу в 2018 году получил самый высокий результат в регионе.
«Глава азербайджанской делегации Ариф Мамедов, в свою очередь, отметил, что Азербайджан продолжит тесное сотрудничество с ICAO для достижения более высоких результатов в сфере гражданской авиации», - отмечается в сообщении.
Н.Аббасова
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