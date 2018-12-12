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Дальнее зарубежье 12.12.2018 18:20

Саммит ЕС обсудит перспективы продления санкций против РФ - Туск

Европейский совет, который соберется на встречу 13 - 14 декабря, заслушает канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента Франции Эмманюэля Макрона по вопросу исполнения минских соглашений для последующего рассмотрения вопроса о продлении санкций против РФ.

"Канцлер Меркель и президент Макрон расскажут о выполнении минских соглашений в аспекте продления санкций (против России - ИФ)", - говорится в письме председателя Европейского совета Дональда Туска, адресованном членам совета.

В письме отмечается: "мы (Европейский совет - ИФ) будем обсуждать международные отношения и принимать заключения по внешней политике, включая эскалацию в Азовском море, и саммит ЕС-Лига арабских государств".

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: ЕС, РОССИЯ, САНКЦИИ, ОБСУЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]