Президент США Дональд Трамп заявил о планах усиления безопасности на американских границах, указав на террористическую атаку во Франции.
"Очередная очень злая террористическая атака во Франции. Мы намерены усилить безопасность на наших границах", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.
При этом он призвал лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера и лидера демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси поддержать строительство стены на границе с Мексикой.
"Чак и Нэнси должны отдать нам голоса, чтобы мы дополнительно усилили безопасность на границах", - написал Д.Трамп.
Накануне вечером неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате погибли три человека и еще 13 получили ранения.
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