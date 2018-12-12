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Дальнее зарубежье 12.12.2018 18:35

Трамп назвал страсбургский теракт "очень злым", вновь заявил о планах усиления безопасности на границах США

Президент США Дональд Трамп заявил о планах усиления безопасности на американских границах, указав на террористическую атаку во Франции.

"Очередная очень злая террористическая атака во Франции. Мы намерены усилить безопасность на наших границах", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

При этом он призвал лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера и лидера демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси поддержать строительство стены на границе с Мексикой.

"Чак и Нэнси должны отдать нам голоса, чтобы мы дополнительно усилили безопасность на границах", - написал Д.Трамп.

Накануне вечером неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате погибли три человека и еще 13 получили ранения.

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Тэги: США, ТРАМП, ФРАНЦИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]