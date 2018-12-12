Президент США Дональд Трамп заявил о планах усиления безопасности на американских границах, указав на террористическую атаку во Франции.

"Очередная очень злая террористическая атака во Франции. Мы намерены усилить безопасность на наших границах", - написал Д.Трамп в своем аккаунте в Twitter.

При этом он призвал лидера демократического меньшинства в сенате Чака Шумера и лидера демократов в палате представителей конгресса Нэнси Пелоси поддержать строительство стены на границе с Мексикой.

"Чак и Нэнси должны отдать нам голоса, чтобы мы дополнительно усилили безопасность на границах", - написал Д.Трамп.

Накануне вечером неизвестный открыл огонь рядом с рождественской ярмаркой в Страсбурге. В результате погибли три человека и еще 13 получили ранения.