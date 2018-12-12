Саммит ЕС обсудит возможность Brexit без сделки

Лидеры стран ЕС обсудят возможность выхода Великобритании из ЕС без заключения соглашения, говорится в пригласительном письме председателя Европейского совета Дональда Туска на саммит ЕС, который запланирован на 13-14 декабря.
"Так как время на исходе, мы также обсудим положение дел с подготовкой к сценарию без сделки", - говорится в письме.
В письме Д.Туск указал на серьезность ситуации с Brexit.
Д.Туск отмечает что саммит намерен выслушать мнение премьер-министра Великобритании Терезы Мэй по Brexit, а затем встречу проведут лидеры 27 стран ЕС, чтобы обсудить этот вопрос и принять необходимые заключения.
Ранее Т.Мэй объявила, что она переносит голосование в палате общин по Brexit, запланированное на 11 декабря, из-за вопросов, связанных с ирландской границей.
В среду стало известно, что в комитете Консервативной партии пройдет голосование о доверии Т.Мэй.
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