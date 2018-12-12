Меркель рассказала о деталях телефонного разговора с Путиным о Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду раскрыла в Бундестаге некоторые детали телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, в ходе разговора, который состоялся 10 декабря, российский президент сообщил ей о ходе переговоров с сирийским правительством по вопросу формирования Конституционного комитета по Сирии.

"Есть прогресс. Мы пока не у цели, но дела идут. И я с радостью услышала, что есть определенная вероятность, хотя я не хочу показаться слишком уверенной - к концу этого года формирование такой структуры может быть возможно. Это было бы большим прогрессом", - сказала А.Меркель.

По ее словам, речь идет о том, чтобы "было сформировано конституционное собрание".

"Частично из сил, критично настроенных по отношению к режиму, частично из представителей собственно режима Асада и на треть из экспертов", - отметила канцлер ФРГ.

По ее словам, формирование третьей, экспертной части возможного собрания "идет тяжело".

27 октября участники саммита по Сирии в Турции - лидеры России, Германии, Турции и Франции - призвали к безотлагательному формированию и созыву Конституционного комитета, который проложил бы путь к свободным и честным выборам в Сирии и под наблюдением ООН.