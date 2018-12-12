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Дальнее зарубежье 12.12.2018 19:43

Меркель рассказала о деталях телефонного разговора с Путиным о Сирии

Канцлер Германии Ангела Меркель в среду раскрыла в Бундестаге некоторые детали телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным.

По ее словам, в ходе разговора, который состоялся 10 декабря, российский президент сообщил ей о ходе переговоров с сирийским правительством по вопросу формирования Конституционного комитета по Сирии.

"Есть прогресс. Мы пока не у цели, но дела идут. И я с радостью услышала, что есть определенная вероятность, хотя я не хочу показаться слишком уверенной - к концу этого года формирование такой структуры может быть возможно. Это было бы большим прогрессом", - сказала А.Меркель.

По ее словам, речь идет о том, чтобы "было сформировано конституционное собрание".

"Частично из сил, критично настроенных по отношению к режиму, частично из представителей собственно режима Асада и на треть из экспертов", - отметила канцлер ФРГ.

По ее словам, формирование третьей, экспертной части возможного собрания "идет тяжело".

27 октября участники саммита по Сирии в Турции - лидеры России, Германии, Турции и Франции - призвали к безотлагательному формированию и созыву Конституционного комитета, который проложил бы путь к свободным и честным выборам в Сирии и под наблюдением ООН.

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Тэги: ФРГ, МЕРКЕЛЬ, ПУТИН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]