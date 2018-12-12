Израильские военные обсудили в Москве механизм предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии

Делегация израильских военных в Москве провела встречу с российскими коллегами, в ходе которой проинформировала их об операции ЦАХАЛ "Северный щит" на границе с Ливаном, сообщает в среду "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.

"В ходе встречи военачальники Армии обороны Израиля представили российским коллегам информацию об операции "Северный щит", а также способы усовершенствования механизма по предотвращению конфликтных ситуаций в между Израилем и Россией в Сирии", - отмечается в сообщении.

Израильские военные также подчеркнули намерение Армии обороны "противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и поставкам вооружения "Хезболле"".

В сообщении ЦАХАЛ в Twitter отмечается, что диалог шел в позитивном и профессиональном ключе.

Вечером в среду военные вернутся в Израиль.

Израильские военные начали операцию "Северный щит" на прошлой неделе. Она направлена на обнаружение и уничтожение тоннелей на границе с Ливаном, ведущих на территорию Израиля.

Как сообщалось, российскую сторону на переговорах представлял заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Василий Трушин, израильскую делегацию - начальник оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива.