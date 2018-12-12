Израильские военные обсудили в Москве механизм предотвращения конфликтных ситуаций в Сирии

Делегация израильских военных в Москве провела встречу с российскими коллегами, в ходе которой проинформировала их об операции ЦАХАЛ "Северный щит" на границе с Ливаном, сообщает в среду "Джерузалем пост" со ссылкой на заявление Армии обороны Израиля.
"В ходе встречи военачальники Армии обороны Израиля представили российским коллегам информацию об операции "Северный щит", а также способы усовершенствования механизма по предотвращению конфликтных ситуаций в между Израилем и Россией в Сирии", - отмечается в сообщении.
Израильские военные также подчеркнули намерение Армии обороны "противодействовать попыткам Ирана закрепиться в Сирии и поставкам вооружения "Хезболле"".
В сообщении ЦАХАЛ в Twitter отмечается, что диалог шел в позитивном и профессиональном ключе.
Вечером в среду военные вернутся в Израиль.
Израильские военные начали операцию "Северный щит" на прошлой неделе. Она направлена на обнаружение и уничтожение тоннелей на границе с Ливаном, ведущих на территорию Израиля.
Как сообщалось, российскую сторону на переговорах представлял заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба генерал-майор Василий Трушин, израильскую делегацию - начальник оперативного управления израильского Генштаба генерал-майор Аарон Халива.
Азербайджан продолжит покупать российское вооружение – депутат
Начальники Генштабов Азербайджана и РФ обменялись мнениями по перспективам ВТС
Нахчыван и Карабах являются неотъемлемой частью Азербайджана – российский политолог
Barclays прогнозирует в 2019г цену нефти $72 за баррель, меди - $6263 за тонну
Росатом планирует в 2019г продать часть пакета в АЭС "Аккую" "новой" турецкой компании
Цены на нефть сократили рост на данных Минэнерго США, Brent на уровне $60,54 за баррель
Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25%
Air France впервые возглавит женщина - СМИ
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»
Bakcell наградила школьников победивших в конкурсе
Нахчыванская Автономная Республика вновь стала лидером инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»