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12.12.2018 17:50

В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»

11 декабря 2018 года учащиеся школы № 151 города Баку стали участниками интерактивного урока «Гениальный лирик», посвященного 215-й годовщине со дня рождения русского поэта Фёдора Тютчева. Он был организован в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Литературная гостиная».

В ходе урока, который провела Учитель русского языка и литературы Санубар Алмасова, школьники познакомились с биографией и творчеством поэта, совершили виртуальную экскурсию по местам связанным, с его жизнью и творчеством.

В открытом уроке приняли участие директор школы № 151 города Баку Кифаят Танрывердиева и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]