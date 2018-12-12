В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»

11 декабря 2018 года учащиеся школы № 151 города Баку стали участниками интерактивного урока «Гениальный лирик», посвященного 215-й годовщине со дня рождения русского поэта Фёдора Тютчева. Он был организован в рамках проекта Российского информационно-культурного центра в городе Баку (РИКЦ) «Литературная гостиная».

В ходе урока, который провела Учитель русского языка и литературы Санубар Алмасова, школьники познакомились с биографией и творчеством поэта, совершили виртуальную экскурсию по местам связанным, с его жизнью и творчеством.

В открытом уроке приняли участие директор школы № 151 города Баку Кифаят Танрывердиева и председатель Ассоциации преподавателей русскоязычных учебных заведений Азербайджана Любовь Якунина.