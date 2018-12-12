Мэй получила поддержку достаточного числа депутатов-консерваторов для преодоления вотума недоверия - СМИ

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заручилась поддержкой достаточного числа членов парламента от партии консерваторов, чтобы остаться у власти по итогам голосования о доверии, сообщают британские СМИ.
По их данным, 158 депутатов от консервативной партии публично заявили, что поддерживают Т.Мэй.
Согласно сообщениям, такие заявления ни к чему не обязывают: голосование будет тайным, и члены парламента вполне могут проголосовать не так, как обещали.
Ранее британские СМИ сообщали о поддержке Т.Мэй со стороны 107 консерваторов.
Глава комитета 1922 Грэм Брэйди ранее объявил, что депутаты от Консервативной партии Великобритании вечером в среду проведут голосование о доверии Т.Мэй. Это произошло после того, как число писем о недоверии Т.Мэй, поданных консерваторами, достигло необходимых 48.
Премьеру понадобится 158 голосов, то есть простое большинство плюс один голос, чтобы сохранить лидерство в Консервативной партии. В случае победы Т.Мэй получит иммунитет на один год, и ей нельзя будет выражать недоверие. Если Т.Мэй не наберет необходимого количества голосов, то глава комитета 1922, проконсультировавшись с премьером, назначит дату первого раунда выборов нового лидера партии.
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