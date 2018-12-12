Военачальники РФ и НАТО обсудили на встрече в Баку вопросы европейской и глобальной безопасности - Минобороны РФ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти на встрече в Баку поделились информацией о планируемых учениях в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.

"Стороны проинформировали друг друга о планируемых в 2019 году наиболее крупных мероприятиях оперативной подготовки. Подтверждена заинтересованность в поддержании контактов",- сообщили "Интерфаксу" в военном ведомстве в среду.

В Минобороны РФ отметили, что встреча прошла в Баку.

"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности",- заявили в военном ведомстве.