Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.9254 RUR   0.0256 GBR   2.1261 TRY   0.317

Цена на нефть

    $/bbl WTI 51.00 -1.61 Brent 59.97 -1.70

Погода в Баку

  ночь день Сегодня 13° Завтра 10° 14 Дек 10° 15 Дек

Дальнее зарубежье 12.12.2018 18:26

Военачальники РФ и НАТО обсудили на встрече в Баку вопросы европейской и глобальной безопасности - Минобороны РФ

Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов и Главнокомандующий объединёнными силами НАТО в Европе Кертис Скапарротти на встрече в Баку поделились информацией о планируемых учениях в 2019 году, сообщили в Минобороны РФ.

"Стороны проинформировали друг друга о планируемых в 2019 году наиболее крупных мероприятиях оперативной подготовки. Подтверждена заинтересованность в поддержании контактов",- сообщили "Интерфаксу" в военном ведомстве в среду.

В Минобороны РФ отметили, что встреча прошла в Баку.

"Военачальники обменялись мнениями о ситуации в сфере европейской и глобальной безопасности",- заявили в военном ведомстве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, НАТО, ТЕМЫ


Похожие новости


Президент Азербайджана утвердил ряд соглашений подписанных с Россией Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в сфере туризма Азербайджан получит статус страны-гостя Петербургского культурного форума в 2020 году Азербайджан предложил Газпрому продлить газовый контракт до 2020г США в настоящее время не рассматривают введение дополнительных санкций против РФ - Болтон Правоохранительные органы Азербайджана и РФ за 5 лет в ходе совместных операций на границе задержали свыше 200 человек, находившихся в розыске

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2018
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
 
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]