Вашингтон не закроет глаза на убийство Хашкаджи в отношениях с Эр-Риядом - Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует "провести серьезный разговор с Саудовской Аравией" относительно последствий убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я считаю, что мы должны серьезно и жестко поговорить с саудовцами, чтобы дать им знать, что мы не закроем глаза на это (на убийство Хашкаджи - ИФ). Мы не станем делать такое исключение для Саудовской Аравии, и мы не дадим им сделать это снова", - сказала Н.Хейли в среду в эфире телеканала Эн-Би-Си.

Постпред США при ООН подчеркнула, что Эр-Рияд, тем не менее, является ключевым партнером Соединенных Штатов.

"Саудовская Аравия всегда была нашим партнером в борьбе и в противодействии Ирану, и это очень важно для нас", - отметила Н.Хейли.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.