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Дальнее зарубежье 12.12.2018 23:28

Вашингтон не закроет глаза на убийство Хашкаджи в отношениях с Эр-Риядом - Хейли

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что Вашингтону следует "провести серьезный разговор с Саудовской Аравией" относительно последствий убийства журналиста Джамаля Хашкаджи.

"Я считаю, что мы должны серьезно и жестко поговорить с саудовцами, чтобы дать им знать, что мы не закроем глаза на это (на убийство Хашкаджи - ИФ). Мы не станем делать такое исключение для Саудовской Аравии, и мы не дадим им сделать это снова", - сказала Н.Хейли в среду в эфире телеканала Эн-Би-Си.

Постпред США при ООН подчеркнула, что Эр-Рияд, тем не менее, является ключевым партнером Соединенных Штатов.

"Саудовская Аравия всегда была нашим партнером в борьбе и в противодействии Ирану, и это очень важно для нас", - отметила Н.Хейли.

Обозреватель газеты "Вашингтон пост" Дж.Хашкаджи был убит 2 октября на территории генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле. Турция ведет официальное расследование инцидента.

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Тэги: США, САУДАРАВИЯ, ЖУРНАЛИСТ, ПОЗИЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]