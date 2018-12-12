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Дальнее зарубежье 12.12.2018 20:58

Россия своими действиями мешает выстраиванию отношений с США - Хейли

Уходящая с поста постпреда США при ООН Никки Хейли в среду заявила, что Россия своими действиями делает процесс выстраивания нормальных отношений между двумя странами невозможным.

"США хотят (хороших - ИФ) отношений c Россией, но пока эта страна будет продолжать совершать те действия, которые она совершают сейчас, налаживание отношений невозможно", - сказала Н.Хейли в эфире телеканала Эн-Би-Си.

В качестве примера подобных действий она привела недавний инцидент в Керченском проливе и отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Нельзя взять и отравить кого-то в другой стране, как они это сделали со Скрипалями, и избежать наказания. Нельзя вторгнуться на Украину и думать, что остальные страны не заметят этого", - отметила дипломат.

На вопрос журналиста о том, является ли Россия другом или врагом, она не стала отвечать прямо. Н.Хейли отметила, что "это зависит от того или иного дня".

В октябре Н.Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. В начале декабря президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Хизер Нойерт на эту должность. В случае одобрения ее кандидатуры Конгрессом США Х.Нойерт сменит Н.Хейли в начале следующего года.

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Тэги: США, ООН, ПОСТПРЕД, РОССИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]