Россия своими действиями мешает выстраиванию отношений с США - Хейли

Уходящая с поста постпреда США при ООН Никки Хейли в среду заявила, что Россия своими действиями делает процесс выстраивания нормальных отношений между двумя странами невозможным.
"США хотят (хороших - ИФ) отношений c Россией, но пока эта страна будет продолжать совершать те действия, которые она совершают сейчас, налаживание отношений невозможно", - сказала Н.Хейли в эфире телеканала Эн-Би-Си.
В качестве примера подобных действий она привела недавний инцидент в Керченском проливе и отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.
"Нельзя взять и отравить кого-то в другой стране, как они это сделали со Скрипалями, и избежать наказания. Нельзя вторгнуться на Украину и думать, что остальные страны не заметят этого", - отметила дипломат.
На вопрос журналиста о том, является ли Россия другом или врагом, она не стала отвечать прямо. Н.Хейли отметила, что "это зависит от того или иного дня".
В октябре Н.Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. В начале декабря президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Хизер Нойерт на эту должность. В случае одобрения ее кандидатуры Конгрессом США Х.Нойерт сменит Н.Хейли в начале следующего года.
Азербайджан продолжит покупать российское вооружение – депутат
Начальники Генштабов Азербайджана и РФ обменялись мнениями по перспективам ВТС
Нахчыван и Карабах являются неотъемлемой частью Азербайджана – российский политолог
Barclays прогнозирует в 2019г цену нефти $72 за баррель, меди - $6263 за тонну
Росатом планирует в 2019г продать часть пакета в АЭС "Аккую" "новой" турецкой компании
Цены на нефть сократили рост на данных Минэнерго США, Brent на уровне $60,54 за баррель
Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25%
Air France впервые возглавит женщина - СМИ
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»
Bakcell наградила школьников победивших в конкурсе
Нахчыванская Автономная Республика вновь стала лидером инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»