Россия своими действиями мешает выстраиванию отношений с США - Хейли

Уходящая с поста постпреда США при ООН Никки Хейли в среду заявила, что Россия своими действиями делает процесс выстраивания нормальных отношений между двумя странами невозможным.

"США хотят (хороших - ИФ) отношений c Россией, но пока эта страна будет продолжать совершать те действия, которые она совершают сейчас, налаживание отношений невозможно", - сказала Н.Хейли в эфире телеканала Эн-Би-Си.

В качестве примера подобных действий она привела недавний инцидент в Керченском проливе и отравление бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери в британском Солсбери.

"Нельзя взять и отравить кого-то в другой стране, как они это сделали со Скрипалями, и избежать наказания. Нельзя вторгнуться на Украину и думать, что остальные страны не заметят этого", - отметила дипломат.

На вопрос журналиста о том, является ли Россия другом или врагом, она не стала отвечать прямо. Н.Хейли отметила, что "это зависит от того или иного дня".

В октябре Н.Хейли объявила, что в конце года покинет пост постоянного представителя США при ООН. В начале декабря президент США Дональд Трамп предложил кандидатуру Хизер Нойерт на эту должность. В случае одобрения ее кандидатуры Конгрессом США Х.Нойерт сменит Н.Хейли в начале следующего года.