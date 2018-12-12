Усиление присутствия НАТО у границ РФ не способствует снижению напряженности - Герасимов на встрече со Скапарротти

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ на встрече с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кертисом Скапарротти заявил об усилении военного присутствия у границ России, сообщили в Минобороны РФ.

"Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности",- сообщили в Минобороны РФ в среду

Ранее сообщалось, что В.Герасимов и К.Скапарротти провели встречу в Баку.