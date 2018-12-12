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Дальнее зарубежье 12.12.2018 18:42

Усиление присутствия НАТО у границ РФ не способствует снижению напряженности - Герасимов на встрече со Скапарротти

Начальник Генштаба Вооруженных Сил РФ на встрече с главнокомандующим объединёнными силами НАТО в Европе Кертисом Скапарротти заявил об усилении военного присутствия у границ России, сообщили в Минобороны РФ.

"Генерал армии Валерий Герасимов отметил усиление передового военного присутствия НАТО вблизи границ России, что не способствует снижению напряженности",- сообщили в Минобороны РФ в среду

Ранее сообщалось, что В.Герасимов и К.Скапарротти провели встречу в Баку.

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, НАТО, НАПРЯЖЕННОСТЬ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]