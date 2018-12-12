МИД РФ выразил серьезную обеспокоенность силовой акцией Израиля в Рамалле

Москва обеспокоена проведением Израилем спецоперации на Западном берегу реки Иордан вблизи российского представительства в Палестинской национальной автономии (ПНА), говорится в комментарии МИД РФ в среду.

"10 декабря израильские вооруженные силы осуществили на Западном берегу р.Иордан вторжение в зону "С", находящуюся под полным контролем Палестинской национальной администрации, и провели специальную операцию в офисе новостного агентства Палестины "Вафа" в Рамалле", - говорится в сообщении ведомства.

"В результате действий израильских силовиков слезоточивый газ был распылен в непосредственной близости от российского представительства. Были приняты необходимые меры, чтобы здоровье сотрудников РЗУ и их семей не оказалось под угрозой", - подчеркнули в МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, "происшествие вызывает серьезную обеспокоенность".

"Призываем Израиль при принятии решений о проведении специальных операций просчитывать негативные последствия для мирных граждан, включая в том числе возможные угрозы здоровью и безопасности сотрудников иностранных представительств", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.