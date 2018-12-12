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Дальнее зарубежье 12.12.2018 19:01

МИД РФ выразил серьезную обеспокоенность силовой акцией Израиля в Рамалле

Москва обеспокоена проведением Израилем спецоперации на Западном берегу реки Иордан вблизи российского представительства в Палестинской национальной автономии (ПНА), говорится в комментарии МИД РФ в среду.

"10 декабря израильские вооруженные силы осуществили на Западном берегу р.Иордан вторжение в зону "С", находящуюся под полным контролем Палестинской национальной администрации, и провели специальную операцию в офисе новостного агентства Палестины "Вафа" в Рамалле", - говорится в сообщении ведомства.

"В результате действий израильских силовиков слезоточивый газ был распылен в непосредственной близости от российского представительства. Были приняты необходимые меры, чтобы здоровье сотрудников РЗУ и их семей не оказалось под угрозой", - подчеркнули в МИД РФ.

Как отметили на Смоленской площади, "происшествие вызывает серьезную обеспокоенность".

"Призываем Израиль при принятии решений о проведении специальных операций просчитывать негативные последствия для мирных граждан, включая в том числе возможные угрозы здоровью и безопасности сотрудников иностранных представительств", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: РОССИЯ, ИЗРАИЛЬ, ПАЛЕСТИНА, ОПЕРАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]