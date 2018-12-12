МИД РФ выразил серьезную обеспокоенность силовой акцией Израиля в Рамалле

Москва обеспокоена проведением Израилем спецоперации на Западном берегу реки Иордан вблизи российского представительства в Палестинской национальной автономии (ПНА), говорится в комментарии МИД РФ в среду.
"10 декабря израильские вооруженные силы осуществили на Западном берегу р.Иордан вторжение в зону "С", находящуюся под полным контролем Палестинской национальной администрации, и провели специальную операцию в офисе новостного агентства Палестины "Вафа" в Рамалле", - говорится в сообщении ведомства.
"В результате действий израильских силовиков слезоточивый газ был распылен в непосредственной близости от российского представительства. Были приняты необходимые меры, чтобы здоровье сотрудников РЗУ и их семей не оказалось под угрозой", - подчеркнули в МИД РФ.
Как отметили на Смоленской площади, "происшествие вызывает серьезную обеспокоенность".
"Призываем Израиль при принятии решений о проведении специальных операций просчитывать негативные последствия для мирных граждан, включая в том числе возможные угрозы здоровью и безопасности сотрудников иностранных представительств", - подчеркивается в сообщении МИД РФ.
Азербайджан продолжит покупать российское вооружение – депутат
Начальники Генштабов Азербайджана и РФ обменялись мнениями по перспективам ВТС
Нахчыван и Карабах являются неотъемлемой частью Азербайджана – российский политолог
Цены на нефть сократили рост на данных Минэнерго США, Brent на уровне $60,54 за баррель
Госкомстат Азербайджана направит 10 млн манатов на ремонт административного здания
Азербайджан в январе-сентябре экспортировал метанола на $23 млн
Поставщики Apple могут вывести производство из Китая в случае повышение пошлин до 25%
Air France впервые возглавит женщина - СМИ
"Газпром космические системы" и S7 Space договорились о запусках спутников
ИВ Хачмаза направит около 540 тыс. манатов на ремонт кровли многоквартирных домов
ИВ Исмаиллинского района направит около 4,4 млн манатов на строительство детсада и жилого здания
Азеригаз газифицировал в январе-ноябре более 110 населенных пунктов
ЧБТР рассматривает возможность выдачи манатных кредитов в Азербайджане
Новые международные инвесторы в составе акционеров AccessBank
Активизация переговоров по Карабаху может произойти в январе 2019 года
В бакинской школе состоялся открытый урок «Гениальный лирик»
Bakcell наградила школьников победивших в конкурсе
Нахчыванская Автономная Республика вновь стала лидером инвестиционного рейтинга
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»