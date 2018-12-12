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Дальнее зарубежье 12.12.2018 21:41

Европейские страны в ООН подчеркнули приверженность СВПД

Европа привержена Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) и рассматривает это соглашение с Ираном как ключевой элемент в обеспечении европейской безопасности, говорится в совместном заявлении ряда европейских стран, распространенном постпредством Франции при ООН.

"Мы поддерживаем СВПД, реализацию которого продолжает проводить Иран", - отмечается в заявлении от имени Франции, Германии, Бельгии, Италии, Великобритании, Нидерландов, Польши, Швеции.

"СВПД обеспечил сворачивание Ираном ядерных программ. Это имеет ключевое значение для европейской безопасности", - подчеркивают авторы заявления.

При этом в документе отмечается, что на пути реализации СВПД существует ряд препятствий - в частности, выход из соглашения Соединенных Штатов и восстановление санкций со стороны Вашингтона против Ирана.

Кроме того, в Twitter бельгийского постпредства подчеркивается, что европейцы ожидают, что Иран "будет воздерживаться от дестабилизирующих действий в регионе, которые могут углубить недоверие и региональную напряженность".

СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года при президенте Бараке Обаме. Он предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

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Тэги: ЕВРОПА, ИРАН, СОГЛАШЕНИЕ, ПОДДЕРЖКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]