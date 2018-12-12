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Дальнее зарубежье 12.12.2018 22:25

Помпео назвал Иран крупнейшей ракетной державой Ближнего Востока

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду о росте активности Ирана, связанной с тестированием ракет и наращиванием ракетной мощи, со времен подписания "шестеркой" посредников и Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).

"Темпы активности Ирана в том, что касается ракетной деятельности со времен (подписания - ИФ) СВПД не уменьшились. На самом деле в Иране происходит активизация процесса испытаний и увеличения числа ракет", - заявил он, выступая в ходе заседания Совбеза ООН.

По словам американского госсекретаря, в ближневосточном регионе Иран лидирует по количеству ракет в своем арсенале.

"Сегодня Иран располагает крупнейшими ракетными силами на Ближнем Востоке", - утверждает М.Помпео.

"У него сотни ракет, которые угрожают нашим партнерам в регионе", - добавил М.Помпео.

СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года при президенте Бараке Обаме. Он предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.

Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.

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Тэги: ООН, США, ИРАН, РАКЕТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]