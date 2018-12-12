Помпео назвал Иран крупнейшей ракетной державой Ближнего Востока

Госсекретарь США Майк Помпео заявил в среду о росте активности Ирана, связанной с тестированием ракет и наращиванием ракетной мощи, со времен подписания "шестеркой" посредников и Тегераном Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД).
"Темпы активности Ирана в том, что касается ракетной деятельности со времен (подписания - ИФ) СВПД не уменьшились. На самом деле в Иране происходит активизация процесса испытаний и увеличения числа ракет", - заявил он, выступая в ходе заседания Совбеза ООН.
По словам американского госсекретаря, в ближневосточном регионе Иран лидирует по количеству ракет в своем арсенале.
"Сегодня Иран располагает крупнейшими ракетными силами на Ближнем Востоке", - утверждает М.Помпео.
"У него сотни ракет, которые угрожают нашим партнерам в регионе", - добавил М.Помпео.
СВПД был принят "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном в июле 2015 года при президенте Бараке Обаме. Он предусматривал отмену международных и односторонних санкций в отношении Ирана в обмен на его согласие ввести определенные ограничения на ядерную программу.
Президент США Дональд Трамп раскритиковал сделку и вышел из нее, восстановив жесткие санкции в отношении энергетического, финансового и иных секторов экономики Ирана.
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