США будут оказывать давление на Тегеран до тех пор, пока он не изменит политику - Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Вашингтон будет продолжать оказывать давление, в том числе - санкционное, на Иран до того момента, пока Тегеран существенно не изменит свою внешнюю политику.
"Облегчение (давления на Тегеран - ИФ) может последователь только, если мы увидим ощутимые и значимые изменения в политике Ирана", - сказал он, выступая на заседании СБ ООН.
"США будут неустанно продолжать работать над созданием коалиции из ответственных стран, которые серьезно настроены в противостоянии иранскому режиму, его безрассудной деятельности в том, что касается баллистических ракет", - отметил М.Помпео.
При этом госсекретарь США добавил, что соглашение по иранскому атому, заключенное Тегераном с "шестеркой" международных посредников, позволило Тегерану получить дополнительные средства для реализации своей "деструктивной" деятельности.
"Иранский режим продолжает добиваться таких же разрушительных и революционных целей, которые были у них на протяжении 39 лет. Однако теперь у них есть больше денег, чтобы достичь их, благодаря иранскому ядерному соглашению", - отметил М.Помпео.
По его словам, США нацелены на поддержку иранского народа, который, по мнению Вашингтон, страдает от действия собственных властей.
"США будут продолжать стоять плечом к плечу с иранским народом. У них есть непоколебимая поддержка со стороны США", - добавил он.
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