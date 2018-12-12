Связанные с Ираном проблемы невозможно решить одними только санкциями и давлением - постпред Франции при ООН

Франция обеспокоена ракетной программой Ирана и его действиями в ближневосточном регионе, но не считает, что эти проблемы можно решить, лишь вводя санкции и оказывая давление на Тегеран, заявил в среду постпред Франции при ООН Франсуа Делатр.
"Наша политика не может ограничиваться лишь оказанием давления и введением санкций", - сказал он на заседании СБ ООН. Ф.Делатр добавил, что диалог с Ираном может позволить выработать соглашение, которое даст возможность решить проблему баллистических ракет, обеспечить региональную стабильность и гарантирует мирный характер иранской ядерной программы в дальнейшем.
При этом, по словам дипломата, Иран "должен немедленно прекратить дестабилизирующие действия в регионе. Он пояснил, что Париж обеспокоен иранской программой по созданию баллистических ракет, так как эти ракеты "технически разработаны таким образом, чтобы быть способными нести ядерные боеголовки".
Со своей стороны, постпред Великобритании при ООН Карен Пирс подчеркнула, что Лондон продолжает работать с европейскими партнерами над тем, чтобы "иранская экономика продолжала получать выгоду от снятия санкций (в рамках соглашения Ирана с "шестеркой" по атому - ИФ)".
При этом она раскритиковала действия Ирана на Ближнем Востоке. "Минимум, что можно сказать - это то, что Иран не содействует обеспечению безопасности в регионе", - сказала К.Пирс.
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